Balzarini: "Bernardeschi al Napoli? Conosco personalmente Federico, posso dire solo una cosa"

Gianni Balzarini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Bernardeschi? Non c'è stata trattativa per il rinnovo con la Juve dove prendeva 4.5 milioni. Lo conosco, ho un buon rapporto con Federico, è un bravo ragazzo. Napoli? Potrebbe essere una piazza importante per lui perchè ti dà grandi stimoli. Non so quale sia la situazione con gli azzurri però è un profilo sul quale scommetterei. Bernardeschi sa che questo è un ultimo treno per tornare quello di Firenze, lo sa in primis Federico".