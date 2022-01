Balotelli: "Sono carico ed emozionato, ma dovrebbe essere la normalità vedermi in Nazionale!"

Mario Balotelli è stato intervistato in Turchia a caldo dopo essere rientrato nei convocati di Mancini per lo stage di Coverciano, mentre era in partenza. Queste le parole ai microfoni di SKY Sport:

"Sto bene, sono carico. Se l'Italia ce la può fare? Ma mi auguro proprio di sì, se lo merita. Spareggi? Non so perché ci siamo arrivati, ma non è niente di così irrecuperabile sicuramente. Andare in Nazionale è sempre bello ed un'emozione, sono ancora giovane. Quindi dovrebbe essere la normalità, l'anormalità dovrebbe essere non essere in nazionale. Con Mancini tutto bene, lui mi ha fatto cominciare e spero che un giorno sia anche lui a farmi finire! Tornare in Italia? No, sto bene qui".