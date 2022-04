Ballotta: "Meret deve andare via in prestito! Napoli fuori dalla lotta scudetto, ma Bologna-Inter non è scontata"

Ultime notizie Serie A - A “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Ballotta, ex portiere, tra le tante, di Lazio e Inter:

Per l'Inter è più semplice vincere lo scudetto o la Coppa Italia?

"Sono due competizioni importanti, non credo che devi per forza lasciarne una. La finale arriva quando il campionato non sarà ancora finito. Credo che l'Inter possa fare l'en-plein esattamente come accadde alla mia Lazio, tra l'altro proprio contro l'Inter (ride, ndr). Credo che i nerazzurri possano puntare ad entrambi. Le partite secche, poi, non sai mai come finiscono ma ora li vedo molto carichi dopo un lungo periodo di calo che non mi aspettavo perché ha un grande organico, cosa che non ha il Milan. Ha lo scudetto e la Coppa Italia nelle proprie mani, dipende solo da loro"

Qual è stata la svolta per l'Inter dopo il calo, specialmente per gli attaccanti?

"Sinceramente parlando, se l'Inter è ancora in lotta per lo scudetto dopo quel calo, è perché quelle davanti non ne hanno approfittato. Milan e Napoli non hanno sfruttato il momento perdendo punti per strada e le hanno ridato entusiasmo. Lautaro è come tutti gli attaccanti: quando non segna si demoralizza, ma poi se si sblocca è un problema per tutti gli avversari".

Bologna-Inter è una partita così scontata?

"Assolutamente no. Il Bologna non sta regalando niente a nessuno, fa le sue partite con serenità senza l'assillo del risultato. Non è per niente scontato".

Chi può davvero essere l'anti Inter tra Milan e Napoli, a meno che non consideri anche la Juventus come outsider?

"Se rientra anche la Juventus, vuol dire che diamo proprio una possibilità a tutti perchè è davvero staccata. Il Milan ha dei problemi in attacco ma, soprattutto, ha tanti giocatori giovani che non hanno vinto nulla e si è visto in modo evidente poi non ha i cambi. Poi, penso che in futuro sarà una grande squadra con due-tre innesti. Sicuramente vedo il Milan avvantaggiato sul Napoli come inseguitore dell'Inter"

Arriva Lazio-Milan. Problemi in attacco per i rossoneri

"Ci sono gli obiettivi di fine stagione in ballo. Sarà importante per il Milan, ma anche per la Lazio che ha ambizioni di Europa League. E' un periodo favorevole per i biancocelesti ed è fondamentale arrivare a questi appuntamenti con la forma giusta. Noi perdemmo la Supercoppa a Parigi perchè ci arrivammo male. E' importante gestire le forze e, ovviamente, è più semplice se hai la rosa lunga, cosa che non vedo al Milan".

Da ex portiere, Meret ha rallentato la propria crescita a Napoli?