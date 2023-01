Balli: "Ochoa? Nemmeno io ad Empoli riuscivo a parare tutti quei tiri!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere della Salernitana Daniele Balli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti? Si vedeva da subito che fosse attento ai particolari e molto motivato, aveva una leadership molto spiccata: con l’esperienza lui non solo a Napoli ha fatto dare il massimo alla squadra allenata. A questo giro magari Napoli è la piazza dove raccoglierà qualcosa di importante. Ochoa? Nemmeno io ad Empoli riuscivo a parare tutti quei tiri, è un gran portiere con esperienza e stabilità in quel ruolo: la Salernitana però sta mettendo troppo in mostra le sue doti, con le nuove regole e le nuove mode il portiere dovrebbe lavorare molto di più con piedi e mani"