Baiano: "Spezia classica partita in cui si ha tutto da perdere! Tutti si aspetteranno una cosa dal Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Francesco Baiano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti e lo Spezia? Non bisogna sottovalutare alcun avversario, ha un campo all’inglese e sarà molto caldo domenica a pranzo: sono le classiche partite in cui si ha tutto da perdere, tutti si aspettano i tre punti per il Napoli e domani non sarà assolutamente semplice.

Il Napoli ha dei grandi calciatori, gli manca solo il passettino della vetrina europea con la Champions League: è chiaro che se i singoli senza gruppo non si arriva da nessuna parte”