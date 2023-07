Baiano: "Raspadori? Se però gioca una partita ogni quattro non ci si può aspettare il miglior Jack"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Francesco Baiano, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Un Napoli senza Osimhen? Victor ha manifestato la voglia di rimanere, si è affezionato alla piazza e si può mettere in mostra: è giusto dire che è stato fuori per qualche partita e nessuno se n’è accorto, ma quando è rientrato ha dimostrato il suo valore. Averlo significa lottare per vincere, non averlo significa arrivare nelle prime quattro al massimo. Garcia fa il 4-2-3-1 con Raspadori? Giacomo può adattarsi a diversi ruoli in attacco, punta centrale e anche dietro la punta. Lo vedo meno da esterno, poi per le qualità che ha, ha dimostrato di poter sostituire anche Osimhen. Se però gioca una partita ogni quattro non ci si può aspettare il miglior Raspadori possibile”