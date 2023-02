Baiano: "Napoli favoloso, gioca un grande calcio. Avete visto cosa ha fatto in 10 uomini?"

Ciccio Baiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli favoloso, anche a Empoli ha fatto una grandissima partita. Nonostante l'espulsione, non si è sentito l'uomo in meno. Squadra in fiducia e convinta di poter fare tutto. Gioca un grande calcio. Non si è scomposto per niente, quando si è concentrati, non sbagli mai: Kvaratskhelia, per esempio, per poco ha fatto anche il terzino sinistro. Pensano sempre al NOI e mai con l'IO. Questa squadra può fare solo bene. Sarri-Spalletti? Sanno far giocare a calcio le proprie squadre, la Lazio è meno convinta del Napoli ma è sempre una squadra temibile. Alterna partite incredibili, a gare meno buone, guardare quella con la Sampdoria per esempio. Il Napoli vince per il martellamento del suo gioco".