Baiano: "James trequartista atipico, può giocare anche alla Hamsik. Insigne straordinario, mi fanno arrabbiare le critiche verso di lui"

Francesco Baiano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“James lo farei giocare in un 4-2-3-1 alle spalle di una prima punta. Ha un senso del gol innato e corre molto, potrebbe adattarsi anche a giocare alla Hamsik. Nel 4-4-2 potrebbe giocare accanto al centravanti. Insigne è un giocatore straordinario. Vedere messo in discussione Insigne mi fa arrabbiare, è un giocatore che va amato a prescindere. Non è possibile criticarlo solo perché è napoletano se sbaglia due partite di fila”.