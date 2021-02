Baiano: "Gattuso? Non si può passare da un triennale al rischio esonero in pochi giorni, serve equilibrio!"

Napoli calcio – Francesco Baiano, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Situazione Gattuso? Sono cose che capitano ma sono d’accordo con Rino: perché dovrebbe dimettersi? Non si può passare da un contratto di tre anni proposto ad un rischio di esonero in così pochi giorni. Serve equilibrio, non si può cambiare idea ad ogni partita in base al risultato. La forza di una squadra è anche quella di sapersi adattare alle caratteristiche degli avversari. Se con l’Atalanta cerchi di uscire con il fraseggio sei morto”.