Bagni: "Soddisfatto del Napoli di questo momento. Osimhen in crescita, Mertens deve recuperare"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni, dirigente.

"Oggi chi è che gioca bene a calcio oggi? L'Atalanta di Gasperini, una squadra che da tanti anni sta insieme, poi basta. Gattuso a Napoli ha fatto gruppo in un momento delicato. Nel primo tempo la squadra ha giocato non bene, benissimo, ha messo sotto il Milan. E' entrato in campo volendo fare la partita e l'ha fatta giocando con attenzione, concentrazione e senza sbagliare nulla. Sono molto soddisfatto del Napoli ora, cercavamo questo: una squadra concreta, pratica e che gioca bene.

Mertens è mancato tanto, adesso deve recuperare la condizione. Il Napoli in pratica ha giocato senza finalizzatore. Senza gente di qualità come fai a esprimere un gioco di qualità? Allora bisogna cercare delle alternative come ha fatto Gattuso, non sempre in maniera positiva ma questo lo sa anche lui. Al momento siamo a -2 dall'Atalanta con una partita in meno. Con la vittoria contro il Milan abbiamo messo dentro anche i rossoneri nella corsa. La partita del giovedì ti porta via tante forze fisiche e mentali, le gare di Europa League tolgono tanto. Kessié è stato dominatore contro il Manchester United ed è stato il peggiore contro il Napoli.

Osimhen in crescita? Certo, ovviamente non ha la tecnica di Mertens ma è fondamentale. Ha subito un fallo da rosso da Hernandez, non ho capito come abbia fatto Pasqua a non mandarlo fuori. Sul mancato rigore Bakayoko ha fatto un'ingenuità enorme, rischiava di compromettere non la partita ma la stagione".