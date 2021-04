Bacconi: "Il centrocampo del Napoli fattore vincente oggi, Zielinski il migliore in campo"

Ultime notizie calcio Napoli - Adriano Bacconi, esperto di tattica, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21, a proposito di Torino-Napoli:

"Sottolineo l’importanza della prestazione del centrocampo del Napoli, che oggi è stato il vero fattore vincente, più dell’attacco che ha sprecato tanto. Soprattutto nella fase di non possesso palla il centrocampo azzurro ha surclassato gli avversari. Gattuso ha impostato la squadra con un 4-4-2 con una difesa altissima. I tre interpreti di centrocampo hanno ruotato molto bene. Zielinski in fase di possesso veniva a giocare, mentre in fase di non possesso faceva la seconda punta andando a pressare i difensori del Torino. Per me è stato il migliore in campo”.