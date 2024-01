Marco Azzi analizza la situazione del Napoli:

"La solidità ritrovata (3 indizi sono una prova) è per il Napoli un buon punto di ripartenza. Il fine giustifica i mezzi e stavolta per Mazzarri l'emergenza era ai limiti del sostenibile. Servono per il quarto posto 40 punti nel girone di ritorno e questo 0-0 peserà".