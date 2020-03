Azienda Ospedaliera dei Colli, Conenna: "La tenuta c'è, in emergenza potremmo allestire altri ospedali"

Notizie calcio Napoli - Rodolfo Conenna, direttore dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

“Fase di massimo sforzo sui letti intensivi che aspettavamo e che crescerà ancora: oggi disponiamo di 150 letti intensivi e di 400 posti letti non intensivi dedicati a pazienti Covid-19. Su questi numeri la tenuta c’è”.

“Non possiamo prevedere un’accelerata improvvisa, quindi bisogna stare sull’attenti. Alternative in emergenza? L’alternativa è l’estensione dei posti letti, parliamo di riconversione: qualsiasi luogo pubblico o privato può riconvertire le proprie attività in attività Covid-19. Noi stiamo per estendere anche all’intero CTO. L’importante è avere sul luogo le competenze e avere le risorse. L’unica cosa che serve sono i dispositivi di protezione individuali”.