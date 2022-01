Azerbaijan, il CT De Biasi: "Scudetto? Campionato straordinario del Napoli, ma è dura lottare con l'Inter"

Ultime notizie calcio Napoli - Gianni De Biasi, commissario tecnico dell'Azerbaijan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non so se l'obiettivo del Napoli sia quello di lottare per lo Scudetto, bisognerebbe chiederlo a Spalletti ed alla squadra. L'Inter è una squadra ben assortita e sta lavorando bene anche in ottica futura. Ci sarà da faticare per lo Scudetto, ma il Napoli sta facendo un campionato straordinario, pensa solo ai punti persi con Empoli e Spezia".