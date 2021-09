Azerbaigian, De Biasi: "L'Europa League non è la Champions ma vincere è sempre importante. Scudetto? Il Napoli deve essere 'mariuolo'"

Napoli Calcio - Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L'Europa League non è la Champions League, ma deve essere giocato con voglia. E' un trofeo che se metti in bacheca è importante. Ci si sciacqua la bocca dicendo che è importante andare in Europa, ce la si deve giocare come le altre che hanno problemi di organico. Si vince o perde con una maglia addosso. Campionato? Tre giornate sono poche ma vincere è sempre importante. Cambiare allenatore regala stimoli, con lati caratteriali che ti consentono di tirare fuori il massimo. Il Napoli, però, deve avere maggiore autostima. La differenza sta nelle gare che prima non riuscivi a vincere: devi diventare mariuolo".