Azerbaigian, Carbone: "Gattuso va confermato a prescindere, fossi in lui farei turn over col Crotone. Osimhen e Lozano a gara in corso"

Napoli Calcio - Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, attualmente collaboratore della nazionale dell'Azerbaigian, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "NapoliMagazine.Com":

"La prossima sarà una partita in cui il Crotone aspetterà e proverà a ripartire, ed il Napoli dovra’ essere bravo ad aprire le maglie avversarie con il possesso palla ed imbucare quando possibile, approfittando magari di qualche errore avversario. Gattuso meriterebbe la riconferma a prescindere secondo me, ma il calcio e’ anche questo e non sempre il buon lavoro viene riconosciuto. Zielinski ha le potenzialità per essere sempre l’uomo partita, ma attenti ad Osimhen, che soprattutto se il Napoli dovesse andare in vantaggio, a campo aperto, potrebbe essere determinante. Farei turnover perchè la partita con la Juve del 7 aprile sarà importantissima, ma non bisogna sottovalutare questa partita, il Napoli e’ spesso caduto nell’errore di perdere punti contro squadre alla portata come Spezia, Genoa e Torino. Partirei con Insigne, Mertens e Politano, e poi mi giocherei in corsa Osimhen e Lozano".