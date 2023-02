Avv. Lauri: "C'è un retroscena emerso dagli spogliatoi del Napoli durante la partita contro l'Empoli"

L'avvocato Giuseppe Lauri, esperto di diritto sportivo e titolare della AGL Management Exclusive, ha scritto per CalcioNapoli24.it un pensiero poche ore dopo Empoli-Napoli 0-2:



"Adesso si che si può parlare di raggiungimento di una maturità da squadra di alto rango.

Questi ragazzi sanno che manca poco ad iscriversi nella storia eterna di una città che li consacrerà al Dio del Calcio come i suoi fratelli minori. La grandezza di questo gruppo consta della sua umiltà quotidiana e di un livello altissimo di applicazione.

Il primo risultato lo ha costruito Spallettone facendo diventare un gruppo di calciatori una famiglia fatta di uomini veri. Si narrava di una rifondazione che avrebbe necessitato di tempi più o meno lunghi, mentre da dentro si aveva la consapevolezza di aver costruito un Napoli Vulcanico e sferzante nel suo essere a Bollicine. I tagli radicali dell’estate passata rappresentavano ancora una volta la lungimiranza di chi sapeva che fare le cose per bene comportava tanta roba prima o poi.

Giusto osannare Mario Rui quando ci regali un bel cross. Lo diventa meno, quando mostra il suo vero volto di macellaio assatanato.

Proprio lui rappresenta a pieno quel percorso di crescita che é stato fatto…é il legame tra i Napoli che ci hanno provato ed il Napoli che sta ridicolizzando una Serie A intera.

Proprio Don Mario, l‘osannato Professore, oggi ci hai ricordato cosa era il Napoli, pronto a distruggere tanta bellezza, in pochi attimi di follia, ma tutta la squadra, il Napoli, ieri sera, ci ha ricordato cosa è diventato, uno squadrone, la corazzata più forte d’Italia che fa quello che vuole e sopratutto quando ne ha voglia.

Giusto raccontarvi un retroscena che é emerso dagli spogliatoi, l’uomo mascherato ha inteso far quadrato nello spogliatoio, infatti ha ricordato a tutta la squadra che l’anno addietro ad Empoli si vinceva 2-0 e poi in pochi attimi di perdeva la testa e la partita 3-2.

Ha ricordato a tutti avvicinandosi a Meret non a caso che quest’anno la nostra rivoluzione non miete vittime ma non si doma mai, così il gruppo ha saputo cosa doveva fare…decidendo 10 contro 11, che l’Empoli non doveva tirare mai in porta, e per mezz’ora, così é stato! Impressionante vedere ed ammirare una tenuta mentale mai vista prima, ma al contempo anche una protezione del compagno che ha commesso una leggerezza…un dato che certifica il predominio Azzurro in Italia…COMANDA NAPOLI.

É evidente che Napoli vola alto, e con lui il popolo partenopeo che non si pone limiti dopo anni di mortificazioni cantando a squarciagola

Sarò con te…tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna Campione!

Oramai l’imponderabile si sta concretizzando, chissà che D10S ci metta la sua mano in Europa perché all’Orchestra perfetta Sanremo sta stretto…uno sguardo alle notti europee non lo rinunciamo.

Ritornando a Mario Rui, giusto fargli sapere che gli vogliamo bene lo stesso, per fortuna non è accaduto nulla, anzi ci piace anche quando gli parte l’embolo, senza senso, Don Mà prenditi una bella camomilla, ma azzanna più forte!

E che si sappia a Napoli le cose si fanno per bene ed in modo onesto, se Dio vuole Andiamo a vincere il tricolore, una partita alla volta dominando ogni campo e battezzando la giostra della seria A a suon di record senza precedenti. Ricordate che mai si era vista una Squadra azzannare il campionato con tanta fame tale da innalzare un distacco imbarazzante…eh si scusate le spalle…e se ne va…la capolista se ne va!

Forza Napoli sempre".