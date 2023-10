Notizie Calcio Napoli – L’avvocato Andrea Fontana ha commentato l’infortunio di Victor Osimhen ai microfoni di Sportitalia:

“L’assenza di Osimhen per il Napoli è una tegola anche se non c’è rapporto idilliaco con il tecnico, a prescindere, anche se il nigeriano non ci ha ancora fatto vedere quello che ha fatto l’anno scorso, ha un rullino di marcia importante e rischia sempre di farti un gol a partita. È un giocatore straordinario e un mese è tanto, un’assenza importante”.