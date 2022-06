Avellino, il prep. dei portieri Pagotto: "Meret a Napoli sta perdendo solo tempo, gli andava dato modo di crescere"

Angelo Pagotto, preparatore dei portieri dell'Avellino,è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il portiere deve saper parare, poi ci sono allenatori che vogliono portieri che sappiano anche giocare con i piedi. Non possono però saper fare tutti i portieri. Ospina era un buon portiere anche prima di venire a Napoli, Meret è giovane e gli andava data la giusta importanza. A Napoli sta perdendo solo del tempo, meglio che si trovi una soluzione migliore".