Auriemma: "Temo che per il Napoli la stagione finisca qui! A meno che..."

Raffaele Auriemma, giornalista, commenta a Italia 1 il pari tra Napoli e Inter:

"Per quanto riguarda l'Inter, penso sia iniziato un po' di ammosciamento capitato anche al Napoli visti i tanti punti di vantaggio. Per quanto riguarda il Napoli, temo che la stagione finisca qui. A meno che non allarghino la qualificazione in Champions fino all'8° posto (ride ndr.). C'è poi la possibilità di vedere anche il 6° posto valido per la Champions, nel caso in cui una tra Atalanta e Roma arrivasse al 5° posto e vincesse poi anche l'Europa League".