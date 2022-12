Auriemma sul Napoli: "C’è il rischio che le amichevoli possano condizionare opinione pubblica e calciatori"

Il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma commenta su YouTube il momento del Napoli.

“Basta con questo calcio inutile vissuto in 45-50 giorni che abbiamo dovuto subire, sospendendo una splendida attività come il campionato guidato dal Napoli. C’è il rischio che le amichevoli possano condizionare opinione pubblica e calciatori, se due partite come Villarreal e Lille in cui si prendono sette gol, chi dice che i calciatori non possano pensare che tutto ciò che hanno fatto finora sia frutto del caso? Fortunatamente due fattori dominano: il numero degli assenti, e ne erano ben otto tra i reduci dei Mondiali e gli infortunati. Spalletti l’ha detto che ci sono stati errori, ma se lavori potenziando la forza muscolare ci sta che le gambe siano pesanti e che due elementi come Ostigard e Juan Jesus possano non avere il miglior affiatamento”