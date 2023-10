Raffaele Auriemma ha parlato durante Si Gonfia la Rete in onda su Tele A:

"Con 5mln di followers ogni post su Tik Tok porta 18.500 euro ma non bisogna lasciarsi ingolosire. Ma andrebbe usato per fare cultura e far vedere il bello del calcio e non queste cagate che piacciono ai 15enni. Su un video come quello di Osimhen non c’è nulla da ridere. Sono video patetici”.