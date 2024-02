Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, su X commenta le dichiarazioni di Walter Mazzarri su Osimhen: "Caro Mazzarri non stare lì a valutare, mettilo in campo dal primo minuto e basta!"

Walter Mazzarri in conferenza stampa oggi ha dichiarato: "Con Osimhen mi sono sentito al telefono, come stava,  c'è un contatto continuo, ora ci parlerò e vedremo se sarà disponibile per venire in panchina. Vediamo come sta dopo quei viaggi. Arriverà per l'allenamento del pomeriggio"