Il collega Raffaele Auriemma, ha commentato l'arbitraggio di Juventus-Lazio tramite i suoi canali social, manifestando dubbi sulla regolarità del primo gol della Juventus:

"Nulla contro la Juve ma spiegatemi il senso di avere certi arbitri al Var. Protagonista in negativo in Juve-Lazio è Irrati, lo stesso che in Juve-Inter di 3 anni fa non segnaló a Calvarese che il rigore assegnato ai bianconeri in realtà era un fallo di Cuadrado su Perisic".