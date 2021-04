Auriemma: "Se ADL tornasse a quel 24 gennaio, lancerebbe il telefono nel Tevere ma ora trattenere Gattuso è difficile"

Napoli Calcio - Sul proprio canale Youtube, Raffaele Auriemma ha commentato la vittoria del Napoli contro la Sampdoria:

"Ho la sensazione che se De Laurentiis potesse tornare indietro a quel 24 gennaio, lancerebbe il suo telefonino fuori dalla finestra nel Tevere. Come si fa a buttare all’aria un patrimonio tecnico e tattico come questa squadra, che ora gioca a memoria. Avete visto con quali movimenti millimetrici studiati sono arrivati i gol di Fabian e Osimhen? Mi tornano in testa quelle parole di chi diceva che il Napoli aveva preso col nigeriano un pacco. De Laurentiis starà ancora oggi rimpiangendo tutte quelle telefonate fatte a quegli allenatori e a qualche giornalista, fatte per lamentarsi di quel Napoli scadente, di cui i responsabili erano Gattuso e Giuntoli. Oggi come oggi la soluzione migliore e meno costosa per De Laurentiis sarebbe quella di continuare in panchina con Rino Gattuso. Ma quelli che conoscono bene il tecnico sanno che è un uomo che non torna sui suoi passi e se lo offendi chiude con te. Quindi dopo le offese dopo Verona, Gattuso non ne vuole più sapere, continuerà a lavorare per il Napoli per portarlo all’obiettivo Champions. Ci riuscirà? Non lo so. Tre trasferte complicate contro Milan, Roma e Sampdoria superate con tre vittorie nette con 5 gol fatti e nessuno subito”.