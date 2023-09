Auriemma: "Sconfitta contro la Lazio salutare! E' finita la festa, tirate dentro le bandiere"

Raffaele Auriemma, giornalista Mediaset, commenta ai microfoni di Pressing su Italia 1 l'avvio di stagione della SSC Napoli e il paragone Garcia-Spalletti:

"Non manca niente al Napoli, ne Spalletti nè Kim. C'è tutto quello che serve per continuare ad essere campioni d'Italia. Io considero questa sconfitta contro la Lazio salutare, finita la festa e tiriamo dentro le bandiere. Io sono stato il primo a tirarla dentro proprio ieri. Si ricomincia daccapo. Altrimenti siamo distratti dalle belle parole, dai festeggiamenti continui, dimenticandoci che il campionato è ricominciato. L'anno scorso il Napoli è stata tra le squadre migliori d'Europa per velocità di riconquista del pallone".