Auriemma: "Nuovo allenatore Napoli, Pioli è il più indicato! De Laurentiis non ha deciso"

Ultime notizie. Il parere del giornalista Raffaele Auriemma dopo Napoli-Verona 2-1, in diretta dagli studi di "Pressing", su Italia 1.

"Nemmeno De Laurentiis sa chi potrebbe allenare il Napoli l'anno prossimo. Innanzitutto non si sa ancora se il Napoli andrà in Champions. Poi non è sicuro che De Laurentiis riesca a convincere un big. Penso che quello di Pioli possa essere il nome più logico per il Napoli, nel caso in cui non continui ad allenare il Milan. Esclusione Zielinski? Allora dovremmo escludere anche Osimhen. Queste recrudescenze ideologiche del presidente lo allontanano dai grandi allenatori che potrebbero risollevare le sorti del Napoli".