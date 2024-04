Auriemma non ha dubbi: "Lindstrom sarebbe un punto fermo del Napoli di Conte"

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete":

"Aurelio De Laurentiis sta cercando di conquistare anche Antonio Conte e dal tecnico non ha ricevuto una risposta negativa, anzi. Il mister ci sta pensando. Vi posso dire che qualora il leccese dicesse di sì al patron ripartirebbe anche da uno di quei calciatori che non sta trovando troppo spazio in questa stagione. Il mio riferimento è a Lindstrom. L'ex Eintracht sarebbe un punto fermo nel Napoli di Conte".