Ultime notizie calcio Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato così a TeleClubItalia:

"Si avvicina il match-scudetto tra Napoli e Inter che andrà in scena sabato prossimo alle 18 al Maradona e sento l’aria in fermento. Se gli azzurri dovessero battere l’Inter, andrebbero primi. All’epoca di Maradona, il Napoli non è stato mai primo alla 25esima giornata e questo può far ben sperare”.