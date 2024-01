Auriemma: "Mourinho-Napoli? Vi dico cosa penso. Voglio porvi una domanda sul futuro di Mazzarri"

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset durante la trasmissione Pressing:

"Mourinho? Mi piacerebbe sulla panchina del napoli perché significherebbe che si porterebbe dietro calciatori importanti. Non credo verrebbe ad allenare i vari Natan e Cajuste. Mi chiedo però se De Laurentiis avrà il coraggio di mandare via Mazzarri qualora riuscisse a vincere Supercoppa e portare il Napoli in Champions League".