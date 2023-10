Auriemma: “La cura De Laurentiis non serve a niente. Giocatori irriconoscibili nel primo tempo”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pressing:

"Con la cura De Laurentiis, presente tutti i giorni a Castel Volturno vicino a Garcia, mi sarei aspettato che il Napoli del secondo tempo lo avessimo visto anche nella prima parte del match. Allora questa cura a cosa serve? Non serve a niente perché nel primo tempo si è visto una squadra sbandata con giocatori irriconoscibili. Uno di questi è Rrahmani che si è capito che non è in condizione e deve essere sostituito da Ostigard. Poi nel secondo tempo il Napoli ha recuperato la partita più per frustrazione e voglia di riscatto. In più Garcia ha messo finalmente un altro attaccante vicino a Raspadori"