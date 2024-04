Auriemma: "I calciatori hanno lanciato un segnale chiaro ai tifosi. Calzona? In corso è una scelta sbagliata"

Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Pressing in onda su Italia 1:

"In quei 13 minuti di Monza i calciatori hanno voluto, dopo essere stati bersagliati da tutti, tirare fuori il miglior repertorio personale: gol meravigliosi di chi ha vinto lo scudetto lo scorso anno meritatamente. Hanno dimostrato che con tutti gli allenatori e le scelte sbagliate, c'è stata solo una confusione totale. Il Napoli ha preso dei gol imbarazzanti con il Barcellona e in altre gare: Calzona ad inizio stagione andava bene, preso dopo Mazzarri no, è stato un altro errore".