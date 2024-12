Auriemma: "Fatevi piacere Conte, l'ha già fatto anche ADL magari schiattato in corpo"

Raffaele Auriemma ha scritto un messaggio sui propri social:

"Se Antonio Conte non vi piace, ve lo dovete far piacere, così come ha fatto De Laurentiis. Magari “schiattato in corpo” ma ha dovuto accettare carattere e condizioni dell’allenatore che gli ha tolto le castagne dal fuoco e ha portato il Napoli al primo posto.

Quindi, non vi lamentate se ha scelto di adottare il turnover estremo contro la Lazio in Coppa Italia e sappiate che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Accontentatevi di essere primi in Serie A e di poter difendere il primato domenica, sempre contro la Lazio, con tutti i titolari disponibili. Fate i bravi ed evitate di lamentarvi solo per far contento il presidente".