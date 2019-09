Auriemma: "Elmas il migliore in campo se segnava. Mertens un supereroe, ADL prepara il rinnovo! l'Inter vuole lo scudetto, ora testa alla Champions" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli- L'analisi di Napoli-Sampdoria di Raffaele Auriemma: "La risposta del Napoli è arrivata e immediata, anche con i giocatori che non ti aspetti come Elmas e Lozano dal primo minuto. Il Napoli si avvicina subito alla Juventus. L'attaccante centrale tanto ambito e richiesto evidentemente non serviva poi così tanto. Mertens indossa il mantello da supereroe, in 7 stagioni come Maradona arriverà a 115 (ora 112, ndr) ed è a meno 9 da Marek Hamsik che con 121 gol in 12 stagioni è il marcatore numero uno della storia del Napoli. Il contratto di Mertens però scade a giugno e potrebbe andare via non appena concluso il record. Intanto ADL prepara il rinnovo. Mertens ha dimostrato di avere grande intesa con Lozano, Elmas con un gol sarebbe stato il migliore. Llorente ha fatto capire che serviva uno esperto come esperto nel momento giusto. L'Inter vuol vincere lo scudetto, ma ora comincia la Champions League, attesi olte 50mila tifosi al san Paolo per tre punti importanti nel girone".