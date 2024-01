Auriemma: "E ora c'è ancora chi critica Mazzarri? Ha sbriciolato la Fiorentina"

Ai microfoni di Radio Crc, Raffaele Auriemma ha elogiato il Napoli e Mazzarri:

"Ora voglio vedere se qualcuno ha ancora il coraggio di criticare l'allenatore che ha rilanciato Zerbin, ha rimesso in moto Gaetano e sta rimettendo in sesto anche Lindstrom. Gli azzurri hanno sbriciolato la formazione viola che sancì la fine di Garcia sulla panchina del Napoli col 3-1 del Maradona. Martinez Quarta? Ora farebbe bene a cambiare maglia, al Napoli sarebbe utilissimo e chissà che De Laurentiis non riesca a convincere Commisso".