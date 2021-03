Auriemma difende Gattuso: "Molti chiedevano l'esonero! E' stato oggetto di un vergognoso tiro al bersaglio"

Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A: "A gennaio e febbraio c'erano 10 giocatori in meno, partite con appena 2 cambi ad esempio col Granada. Il vero Napoli è questo. Il Milan aveva 7 assenti, ma s'è visto un Napoli con identità. Il Napoli si rilancia prepotentemente, una squadra che molti davano per morta, molti non vedevano l'ora dell'esonero di Gattuso, ogni gara era l'ultima spiaggia e molti dissero che se non passa col Granada verrà esonerato, è stato un tiro al bersaglio vergognoso".