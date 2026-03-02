Auriemma: "Deve cambiare Conte, così rischiamo un terzo anno di inferno. Metto la mano sul fuoco..."

Ultimissime Calcio Napoli - Intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione “A Tempo Scaduto”, il giornalista Raffaele Auriemma ha puntato il dito contro la gestione degli infortuni in casa SSC Napoli, chiamando in causa direttamente il tecnico Antonio Conte.

Infortuni Napoli, il commento di Auriemma

Il tema centrale resta quello dei troppi stop fisici che hanno condizionato la stagione del Napoli. Auriemma non usa mezzi termini e parte dal caso McTominay: “McTominay? Chi è che disse che si era fermato all'intervallo a scopo precauzionale? Mi pare che fu proprio Antonio Conte. Quando McTominay durante la partita con il Genoa si tocca il gluteo, già lì devi dire: 'Alt, esci, mica possiamo rischiare che tu ti faccia male ancora di più'. Questo non è stato fatto con McTominay e non è stato fatto con Neres”.

Il giornalista ricostruisce anche l’episodio legato a Neres, sottolineando come il suo rientro sia stato forse affrettato: “L'esperienza Neres è qualcosa che dovrebbe andare oltre la semplice logica di un infortunio che capita a un giocatore rientrato dopo due settimane: saltò tre partite e alla quarta era già in campo contro il Parma per l'ultima mezz'ora, e la caviglia si spezza. Si è spezzato il tendine, ma lui aveva già il problema: a Roma contro la Lazio uscì in stampelle”.

Per Auriemma, il problema non è solo sanitario ma anche legato alla comunicazione del club: “Quando si parla di infortuni, noi dobbiamo avere l'onestà di dire perché ci sono stati questi infortuni. Conte passa la palla al medico sociale che annuncia coram populo date di rientri mai rispettate. Ma questo è un modo per poter lavorare seriamente? Io credo proprio di no”.

Nel mirino anche la gestione delle informazioni verso tifosi e media: “Noi abbiamo il diritto di ricevere le informazioni… Ma se dal Napoli c'è questo diktat di chiudere ogni rubinetto relativo ai media, io credo che sia una mancanza di rispetto verso tutti”.

Infine l’affondo: “Deve cambiare Conte… così rischiamo di fare un terzo anno di inferno! Ve lo dico oggi, a marzo, se continua così l'anno prossimo sarà un anno di inferno: perché ci metto la mano sul fuoco che il Napoli ci va in Champions”.