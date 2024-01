Auriemma: "De Laurentiis, il calcio non è arte tua! Fatti da parte e lascia il Napoli nelle mani di chi sa gestire un gruppo"

Raffaele Auriemma, giornalista, commenta ai microfoni di Tele A il momento delicato della SSC Napoli:

"De Laurentiis ha fatto praticamente di tutto da quest'estate in avanti, preso da quest'orgasmo di dover dimostrare che il più bravo è lui. Perché lui soffre quando sente dire "è il Napoli di Sarri, è il Napoli di Spalletti", è una cosa che lui detesta, perchè lui dice che il Napoli è il suo. Ma lui è semplicemente il proprietario del club ed è bravissimo a gestire il club, ma il calcio non è arte sua. Deve farsi da parte e lasciare il Napoli nelle mani di chi sa gestire un gruppo, lo sto dicendo da mesi. Purtroppo non lo vuole fare".