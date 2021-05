Auriemma: "Altro che ridimensionamento, Spalletti ha una fame enorme e saprà prendere l’ottima eredità di Gattuso"

Notizie Napoli calcio. Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato su Youtube l'arrivo di Luciano Spalletti a Napoli:

"Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli per le prossime due stagioni o forse tre, questo dipenderà da come evolveranno i rapporti con De Laurentiis. Il presidente del Napoli che ha annunciato in modo roboante l’arrivo del tecnico di Certaldo, auspicando anche dei grandi risultati come già fece con Ancelotti, poi è andata diversamente bene. Io però mi fido molto di Spalletti. E’ un allenatore che ha sempre fatto giocare bene tutte le sue squadre. E’ un ottimo allenatore e mi piace il fatto che ora ha una fame enorme dopo 2 anni dove è restato fermo. Tornerà in sella cazzutissimo. Ha anche accettato un ingaggio modesto per lui, niente a confronto di quanto guadagnavano Benitez e Ancelotti.

Il Napoli è già impostato per il 4-2-3-1, con un centrocampista al posto di Bakayoko la squadra è già adesso competitiva. Gli infelici vanno a guardare solo l’ultima mezz’ora del campionato del Napoli, dopo il gol di Faraoni del Verona, dimenticando che gli azzurri nel girone di ritorno hanno fatto 43 punti, secondi dietro solo all’Inter. Con una squadra così competitiva, vedremo il lavoro di Spalletti, che farà la differenza nei momenti difficili della stagione.

Chi andrà via? Credo che sia giusto che Koulibaly e Fabian Ruiz possano andare altrove ad esprimere le proprie capacità. Con i 100 mln circa incassati da queste cessioni, De Laurentiis coprire il rosso di bilancio e fare un bel mercato per il tecnico Spalletti. Qualcuno ventila la possibilità di prendere qualche pretoriano dall’Inter, credo che però il Napoli abbia altre ideee. Per questa stagione ripartiamo da quello che c’è: Meret o Ospina, Manolas, Rrahmani, Mario Rui che Spalletti volle alla Roma, Demme, Elmas. Davanti una batteria di fuoco impressionante: Politano, Lozano, Zielinski, Mertens, Insigne e Osimhen, senza dimenticare Petagna e il rientrante Ounas. Se poi Insigne non troverà l’accordo per il rinnovo potrà esserci la cessione del capitano. Come difensore centrale prenderei Senesi, grandissimo talento sul quale il Napoli sta lavorando. Zaccagni? E’ un buon giocatore, ma qual è il suo ruolo? Nei due di centrocampo io non lo vedo. Il Napoli è quindi atteso da un mercato importante ma prima dovrà vedere e dovrà farlo in fretta. Speriamo che gli agenti di Koulibaly e Fabian possano far giungere al Napoli offerte decenti. Ormai si è capito che i calciatori si devono portare a scadenza, in questo modo col passare del tempo abbassi anche il costo del cartellino. E’ vero che così perdi a zero un giocatore ma ormai il costo del cartellino è già stato ammortato negli anni.

Il Napoli, che temevo andasse incontro ad un ridimensionamento vista la mancata qualificazione in Champions, invece da quello che noto sarà ancora una squadra forte, competitiva, con ottime alternative e con i rinforzi che arriveranno. Inoltre sarà una squadra con un allenatore che saprà prendere l’ottima eredità di Gattuso e metterci qualcosa di suo in termini di conoscenze e di esperienza del calcio italiano”