Atzori: "Icardi ha qualità incredibili ma deve staccarsi dalla moglie per ritrovare serenità, mina la sua immagine nello spogliatoio"

Calciomercato Napoli - Gianluca Atzori, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sarri ha bisogno di tempo per far assimilare i propri meccanismi alla squadra e per lui non sarà facile iniziare il campionato con il mercato ancora aperto e con le cose che possono ancora cambiare. Icardi ha qualità incredibili ma deve staccarsi dalla moglie, il suo procuratore deve essere fuori dalla sua famiglia. Si sono create situazioni strane: l’agente parla troppo, le persone ricamano sopra ogni cosa che viene detta. Tutte queste cose minano la serenità del ragazzo soprattutto nello spogliatoio. Icardi e Milik possono giocare insieme anche se entrambi giocano molto per la porta, poi sta all’allenatore trovare la giusta chiave”.