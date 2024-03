Atalanta, Scamacca a SKY: "Napoli? Ho fatto un gol obiettivamente bello! Vinto contro un'avversaria per la Champions, a Spalletti dico..."

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Atalanta, è intervenuto l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca:

“Ho fatto obiettivamente un bel gol, è stata una vittoria importantissima contro una diretta concorrente per la Champions: abbiamo messo un piccolo mattoncino per costruire la nostra casa.

Un gol per rispondere alla mancata convocazione in Nazionale? No, ho tifato per loro e sono attaccato alla maglia. Io faccio il mio percorso, prendo ciò che viene ma lavoro ogni giorno per momenti del genere e soddisfazioni così. Se ho parlato con Spalletti? No, da parte mia non c’è problema e andrebbe chiesto a lui.

Quanto pesa la vittoria contro il Napoli? Molto, ma vale sempre tre punti. Pensiamo all’Europa adesso.

Perché non sono il centravanti titolare della Nazionale? Non dovete chiederlo a me, io devo lavorare tanto e su tanti aspetti: ci lavoro sempre e cerco di migliorarmi, facile dire da fuori perché non faccia altre cose. Sono momenti, un clic che ti fa esplodere. Io però penso a lavorare e a divertirmi, esprimendo le mie qualità.

Gasperini e Spalletti vogliono stimolarmi? Credo di sì, come il bastone e la carota. Io li prendo come stimoli nel modo giusto, per spingermi a dare di più.

Non convocato da Spalletti per questioni disciplinari? Non so, la gente parla tanto ma non è in camera con me la sera quindi si possono dire tante cose, ma io so la verità e non ho bisogno di convincere tutti. Chi mi conosce sa che professionista sono. Io so chi sono, non devo mostrare a tutti chi sono ma solo a chi crede in me e a chi per me è importante“