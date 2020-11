Ultime notizie calcio -Â Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Lo vediamo anche a livello europeo quanto sia importante la curiosità di scoprire il mondo Atalanta. Siamo in un momento di grandissima difficoltà , però questa è la realtà . In un momento così quasi nessuno investe, noi invece abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Le aziende vanno avanti, però bisogna fare le cose come si deve".