Atalanta, Percassi allontana il Napoli: "Futuro Gasperini? Ci vedremo, ma sono tranquillo. Mai avuto dubbi"

Il presidente Antonio Percassi commenta a Sky Sport la vittoria dell'Europa League dell'Atalanta e dà un indizio sul futuro di Gasperini accostato al Napoli:

"Si è avverato un sogno, ho detto a Gasperi che è stato un grande risultato e inaspettato. Erano anni che facevamo tanto ma non siamo mai arrivati ad una roba così. Ora siamo entrati nella storia dell'Atalanta. E' bello che stiamo crescendo una continuazione, ora anche i giocatori e tutti si stanno rendendo conto di come il club vuole crescere. Ci vedremo con Gasperini, io sono tranquillo e sereno non ho mai avuto dubbi sul suo futuro. Questo trionfo aiuta ancora di più per lui e noi fare sempre meglio. Ora gli chiedo la Champions? (ride, ndr) Una cosa alla volta".