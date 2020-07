Atalanta, le scuse del team manager: "Sono consapevole di aver sbagliato e non cerco giustificazioni: dovevo mantenere la calma di fronte ad accuse gravi ed infamanti di quel pseudo-tifoso"

Notizie Calcio Napoli - Mirco Moioli, team manager dell'Atalanta, si è scusato dopo il brutto episodio che l'ha visto protagonista nel pomeriggio di ieri mentre la squadra orobica si recava a Torino. Il dirigente ha urlato "Terrone del ca..." ad un tifoso del Napoli.

Lite col tifoso del Napoli, dirigente Atalanta si scusa

Ecco le sue parole: "Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di questo pseudo-tifoso. Mi scuso per non essere stato in grado di mantenere la calma di fronte alle accuse gravi ed infamanti di questo signore che, evidentemente, aveva preparato la provocazione. Non mi sto giustificando, sono consapevole di aver sbagliato, anche nei confronti dell’Atalanta".