Atalanta, Gosens: "Non abbiamo concesso nessuna occasione al Napoli, felicissimo per questa vittoria"

Ultime notizie calcio Napoli – Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sono assolutamente contento, quest’anno tutti i palloni che tocco vanno in rete. Sono felicissimo per la vittoria di oggi, conta tantissimo per il campionato. Vogliamo pensare partita dopo partita, è un buon segnale aver vinto sette partite di fila. In questo periodo bruttissimo abbiamo lavorato benissimo. Vogliamo regalare un sorriso alla nostra gente in questa ripartenza. Finalmente una partita senza subire gol, oggi abbiamo fatto benissimo soprattutto in difesa, hanno tirato solo o due tre volte da fuori area. Non abbiamo concesso nessuna opportunità. Intervallo? Abbiamo detto che nel secondo tempo c'è sempre un calo nella squadra avversario, volevamo uscire pronti ed abbiamo subito chiuso la partita facendo due gol”.