Notizie Calcio Napoli - Entusiasmo per Gian Piero Gasperini quest’oggi dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Lecce a Bergamo. Intervenuto nel post partita, il tecnico ha sottolineato soprattutto l’importanza di aver sorpassato il Napoli: “Abbiamo scavalcato il Napoli ottenendo la nona vittoria: non è poco. Pesano le sette sconfitte, quasi tutte nel finale di scontri diretti. Con i due-tre pareggi in più la classifica sarebbe migliore", riporta l'ANSA.