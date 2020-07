Atalanta, Gasperini sulla lite con Mihajlovic: "Non meritavo io di essere espulso, noi siamo corretti"

Ultime calcio - Finisce il match tra Atalanta e Bologna con il successo della squadra bergamasca che è matematicamente in Champions e supera momentaneamente l'Inter piazzandosi al secondo posto. Queste, invece, le parole di Gasperini, espulso durante il primo tempo del match, a Sky Sport:

Gasperini

Cosa è successo con Mihajlovic?

"Sorvoliamo subito. Parliamo del resto che è stata una partita difficile. L'Atalanta è una squadra corretta sempre, non ero io che dovevo andare fuori".

Un'altra tappa di avvicinamento alla Champions quella di oggi?

"Il Bologna ha giocato bene la prima mezz'ora e come spesso ci accade partiamo a rallentatore. Poi piano piano siamo venuti fuori, menomale che le partite durano novanta minuti e abbiamo vinto meritatamente".

E' la forza della squadra poter contare sulla panchina?

"Non abbiamo una panchina lunghissima, ma di qualità. Abbiamo ragazzi che si allenano con noi, hanno esordito e stanno facendo bene con noi. Io ho un numero di titolari assolutamente affidabili".

Sarà difficile mantenere questa concentrazione fino alla fine?

"Sarà fondamentale. Nella prima parte del match abbiamo sbagliato molto dal punto di vista tecnico. Quando siamo diventati più sereni il Bologna ha faticato di più e la squadra ha trovato la sua strada. Ora ci sono tre strade per la preparazione: giocare il più possibile per mantenere la forma e dopo avremo 12 giorni in cui potremo pensare di fare un lavoro diverso. L'altra è quello di lasciare i giocatori a riposo una settimana. La terza è una via di mezzo tra le prime due"

Contro Napoli, Samp e oggi l'Atalanta è sembra sicura di vincere la partita. Cosa sta cambiando?

"Le partite hanno pieghe diverse. Oggi abbiamo incontrato un avversario molto agguerrito. Ormai gli altri si misurano con voglia contro di noi e questo indica la nostra crescita. Per noi è un metro di valore. Su questo dobbiamo rispondere in campo e certe partite diventano dure come oggi. Con l'andare dei minuti siamo usciti forti"