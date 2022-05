Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Il Milan lo merita", poi si arrabbia e abbandona l'intervista

Ultime calcio - Ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Milan, Gian Piero Gasperini commenta il 2-0 subito dalla sua Atalanta a San Siro:

"Il Milan è stato indubbiamente forte, è una squadra che merita lo scudetto anche se l'Inter è altrettanto forte. Credo che noi abbiamo fatto una buona gara, siamo stati a lungo in partita, almeno fino al gol di Theo. L'Atalanta di oggi mi è piaciuta, il Milan ha avuto difficoltà soprattutto a tirare in porta. Io sono soddisfatto".

Quanto inciderà questo risultato sulla corsa europea?

"Le chance sono quelle che dice l'aritmetica, noi dobbiamo vincere l'ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina, magari anche augurare alla Roma di vincere la Conference, così saremo tutti contenti. Al di là di questo, io sono molto felice del campionato dell'Atalanta: è stato uno dei più duri per noi e i ragazzi hanno dimostrato di saper reggere certi livelli, la posizione in classifica è meritata".

Poi la brusca chiusura: in studio si fa riferimento agli episodi arbitrali. L'allenatore della Dea, senza far terminare la domanda, lascia subito l'intervista: "Ok, grazie e arrivederci".