Atalanta, Gasperini recrimina: "Senza i veri Zapata e Muriel non si va da nessuna parte"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, si sofferma a parlare di Zapata e Muriel in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Atalanta. Ecco le sue parole:

"La cosa più importante è che io dovevo recuperare al meglio Zapata e Muriel. Muriel sa cosa deve fare per stare bene, lo sta facendo. Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte. Nel calcio però tutto è dinamico, non c'è niente di statico: magari segnano domani e cambia tutto. In attacco, in tutte le squadre, le presenze sono tutte uguali. Parlare di titolari o riserve, di tridente...questa squadra non può sopportare sempre il tridente, si tende a volere sempre qualcosa di statico, ma il calcio non lo è".