Atalanta, Gasperini: "Napoli straordinario, il suo rendimento è superiore a quello di Maradona"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa:

"L'Atalanta in questi anni ha polverizzato quasi tutti i record: non ha 20-30 Scudetti, forse non è riuscita a vincere la Coppa Italia considerate le due finali raggiunte. Quest'anno quello che sta facendo il Napoli è qualcosa di straordinario, magari anche con un rendimento superiore a quello fatto con Maradona. Non mi mancano i trofei, abbiamo fatto tantissimi record".